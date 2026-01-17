Home GrossetoCaregiver familiare, la Lega: “Bene approvazione del disegno di legge da parte del Governo”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Caregiver familiare, la Lega: “Bene approvazione del disegno di legge da parte del Governo”

"Si tratta di una norma che dà dignità alle tante persone che assistono e si prendono cura di un familiare con grave disabilità e/o in condizione di non autosufficienza”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 47 views

Grosseto. “Il Governo ha approvato il disegno di legge sul riconoscimento del caregiver familiare, promosso dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli. Si tratta di una norma che dà dignità alle tante persone che assistono e si prendono cura di un familiare con grave disabilità e/o in condizione di non autosufficienza”.

A dichiararlo è Sara Minozzi, capo del Dipartimento regionale Disabilità della Lega Toscana.

“Dopo tanti anni, e più di 30 proposte normative fallite, grazie alla Lega, e al Ministro Locatelli – spiega Minozzi, questo Governo ha gettato le basi per una risposta dignitosa. Nessuno in passato aveva mai stanziato risorse certe nella legge di bilancio su questo tema così importante e nessun testo normativo era mai arrivato all’approvazione in Consiglio dei Ministri”.

“Si tratta – sottolinea Minozzi – di una legge a tutele differenziate, che parte dal caregiver familiare convivente e prevalente, per arrivare al riconoscimento del ruolo di tutti coloro che si prendono cura dei propri familiari, garantendo sostegni e tutele quali per esempio la possibilità di chiedere il tempo di lavoro part time, il lavoro agile, o per i giovani la possibilità di essere esentati dal pagamento delle tasse universitarie”.

“Il riconoscimento – aggiunge Minozzi – è cumulabile con tutti gli altri benefici ed è destinato alle persone che amano e curano i propri cari a tempo pieno e che lo fanno non volendo essere sostituite, ma supportate anche dallo Stato con servizi e misure adeguate”.

“Auspico – conclude Minozziche l’iter parlamentare si svolga nel più breve tempo possibile per consentire di dare finalmente una risposta concreta a tante persone che da troppo tempo aspettano”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Sanità: il neuropsichiatra infantile torna all’ospedale, in servizio...

Turismo, L’Alternativa ribatte al Comune: “Meno propaganda e...

Confagricoltura in piazza a Strasburgo: “No ad un...

Musica e solidarietà: una serata dedicata all’Avsi nella...

Riforma della giustizia: un incontro per spiegare le...

Riforma dei Comuni montani e accorpamenti scolastici, il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: