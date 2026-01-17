Noleggio con conducente, pubblicato il bando del Comune: disponibili cinque autorizzazioni

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Pubblicato all’albo pretorio del Comune di Castiglione della Pescaia il bando per l’assegnazione di cinque autorizzazioni per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea nella modalità del noleggio con conducente.

Gli interessati hanno tempo fino al 7 febbraio per presentare domanda.

Il noleggio con conducente è un servizio di trasporto pubblico, complementare a quello di linea tradizionale, che non segue orari o percorsi fissi come i mezzi pubblici e viene attivato su richiesta dell’utente. Un servizio che il Comune ha deciso di potenziare per fronteggiare le crescenti richieste di spostamento, soprattutto nei periodi di maggiore flusso di presenze turistiche, ed agevolare la possibilità di collegare il territorio con stazioni ferroviarie e aeroporti.

«Da tempo soprattutto gli operatori turistici – afferma il sindaco di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi – chiedevano di poter dare maggiori collegamenti ai propri clienti nei periodi estivi, dove la popolazione del territorio castiglionese si moltiplica vertiginosamente e finalmente; dopo che il Governo ha sbloccato la possibilità di aumentare le licenze, abbiamo potuto redigere questo bando. Il nostro territorio è ben servito al suo interno con un trasporto pubblico locale ad hoc fatto dall’amministrazione comunale, ma i collegamenti con le stazioni limitrofe e gli aeroporti sono limitati a pochi orari e questo molto spesso ha penalizzato la fruibilità e le scelte dei nostri potenziali avventori. Da quest’anno avremo ben cinque nuove licenze, che vanno a sommarsi a quelle esistenti, per potenziare la mobilità e fornire un servizio migliore a cittadini e turisti che vogliono raggiungere le nostre zone».

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso della patente per la guida di autovetture, del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada ed essere iscritto nel ruolo dei conducenti, sezione autovetture, presso la Camera di Commercio.

Le domande dovranno essere inviate via Pec, inderogabilmente entro le ore 12.00 del 7 febbraio 2026, all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it riportando nell’oggetto la dicitura “Bando pubblico – n. 5 (cinque) autorizzazioni NCC”. Non saranno tenute in considerazione, e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione, le domande che perverranno fuori dai termini prescritti.

Ogni richiedente può presentare una sola domanda per una sola autorizzazione.

Il bando, oltre che sul Burt, Bollettino ufficiale della Regione Toscana, è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia, all’albo pretorio online, su “Amministrazione trasparente”, sezione “Bandi di concorso” (link diretto: https://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/it/news/bando-pubblico-per-lassegnazionedi-n-5-autorizzazioni-per-l-esercizio-del-servizio-di-trasporto-pubblico-non-di-linea#top).