Home AttualitàUna via dedicata alla memoria del vicebrigadiere Antonio Santarelli: cerimonia in paese
AttualitàAttualità Colline del FioraAttualità GrossetoColline del Fiora

Una via dedicata alla memoria del vicebrigadiere Antonio Santarelli: cerimonia in paese

L'iniziativa è in programma sabato 17 gennaio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 14 views

Pitigliano (Grosseto). Il Comune di Pitigliano intitola una via in ricordo del vicebrigadiere Antonio Santarelli, morto nel 2012 a seguito di una feroce aggressione, subita il 25 aprile 2011, mentre era impegnato con un collega in un servizio di controllo sul territorio di Sorano, dove era in corso un rave party.

La cerimonia di inaugurazione della nuova via si svolgerà sabato 17 gennaio, alle 11, alla presenza della Giunta e dei consiglieri comunali, del vescovo Monsignor Bernardino Giordano e dell’Arma dei Carabinieri.

Il ritrovo è in piazza Nenni.

“L’idea di intitolare una via ad Antonio Santarelli è nata tempo fa, da una mozione consiliare approvata all’unanimità, – spiega il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentilia testimonianza di una volontà bipartisan. Negli anni passati non vi erano nuove strade da denominare, abbiamo quindi atteso l’occasione giusta, a testimonianza della volontà di individuare un luogo adeguato e significativo per ricordare degnamente Santarelli. Questa rappresenta la prima intitolazione di una nuova strada che viene fatta a Pitigliano negli ultimi dieci anni ed è per noi un’iniziativa di grande valore civile e istituzionale”.

“Invitiamo la cittadinanza a partecipare – conclude il sindacoa questo momento di ricordo e di condivisione”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il paese celebra Sant’Antonio Abate: festa degli animali...

“La moglie perfetta”: la commedia sul ruolo della...

Più sicurezza in provincia di Grosseto: in arrivo...

Rete idrica più sicura ed efficiente, Acquedotto del...

Restaurata la chiesa della Madonna dell’Incoronata: “Più sicurezza...

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: