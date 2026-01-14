“La bellezza non salverà il mondo”: nuovo corso d’arte alle Clarisse

Grosseto. L’arte come spazio di disobbedienza, come strumento critico capace di mettere in discussione stereotipi, canoni e modelli imposti.

Al via “La bellezza non salverà il mondo – Laboratori di estetica ribelle”, il nuovo corso d’arte promosso dal Polo Le Clarisse. Un ciclo di incontri curati dal direttore Mauro Papa dedicati all’arte contemporanea intesa come pratica multidisciplinare, eretica e trasformativa.

Il primo incontro di presentazione della rassegna è in programma venerdì 16 gennaio alle 18.00 al Polo Le Clarisse: l’ingresso in questo caso sarà aperto a tutti e gratuito, mentre le lezioni saranno accessibili solo ai soci di Fondazione Grosseto Cultura. Sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa a 10 euro in qualsiasi momento.

Il ciclo di incontri intende decostruire l’idea tradizionale e abusata di “bellezza”, interrogando il ruolo dell’arte in una società sempre più omologata alle logiche del mercato e della visibilità.

Il corso si articola in 10 incontri da gennaio a giugno 2026, ospitati nella sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse. I corsi si svolgeranno il venerdì alle 18.00, con due eccezioni: domenica 8 febbraio e giovedì 26 febbraio. Ogni appuntamento prevede la presentazione di temi, libri e casi studio legati all’arte contemporanea, affrontati con taglio divulgativo, ma critico, arricchiti dalla presenza di artisti, studiosi, professionisti e operatori culturali chiamati a condividere esperienze e pratiche alternative.

Il programma

Il percorso prenderà avvio venerdì 16 gennaio, alle 18.00, con un incontro introduttivo affidato a Mauro Papa, che presenterà il corso attraverso la lectio “Il diritto alla bruttezza”.

Il ciclo proseguirà venerdì 30 gennaio con l’intervento di Gianmarco Serra e Maurizio Cont, dedicato a una riflessione critica sulla banalizzazione dell’arte contemporanea nella società dell’immagine e dei social media.

Domenica 8 febbraio il calendario prevede un’eccezione alla consueta collocazione settimanale: Mario Iacomini, Mauro Papa ed Emilio Guariglia guideranno il pubblico in un incontro che intreccia cucina, arte e pensiero contemporaneo, affrontando il tema del cibo come pratica estetica e culturale.

Venerdì 13 febbraio, sarà la volta di Mariagrazia Celuzza ed Elena Chirico, per un appuntamento che mette in discussione il rapporto tra archeologia e arte, interrogandone fratture, separazioni e possibili riconnessioni.

Giovedì 26 febbraio, altra data fuori calendario, sarà ospite Vanessa Roghi, che proporrà una riflessione sul valore dell’immaginazione, della narrazione e della “fantastica” come strumenti critici.

Il mese di marzo si articolerà in due incontri: venerdì 6 marzo con Margherita Marri, che affronterà il tema dell’architettura come pratica militante capace di abitare la crisi, e venerdì 20 marzo con Vanessa Rusci, dedicato al rapporto tra algoritmi, intelligenza artificiale e disobbedienza estetica.

Il corso tornerà venerdì 17 aprile con Andromalis (Andrea Malis), che analizzerà la trasformazione di un’icona pop come Silver Surfer, riletta in chiave critica e underground.

Venerdì 29 maggio sarà invece un doppio appuntamento: Valentina Valerio affronterà il tema delle distruzioni e ricostruzioni post-sismiche, mentre Antonio Ranesi proporrà una riflessione sulla fotografia come strumento fuori dai canoni e dai cataloghi tradizionali.

Il ciclo si concluderà venerdì 12 giugno, con un incontro finale affidato nuovamente a Mauro Papa, pensato come momento di restituzione, confronto e sintesi del percorso condiviso.

Per informazioni è possibile contattare il numero 0564.488066, dal giovedì alla domenica, oppure scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com.