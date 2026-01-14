Home Amiata“Cinigiano 2031”: un piano da oltre 20 milioni di euro per lo sviluppo del territorio
AmiataNotizie dagli Enti

“Cinigiano 2031”: un piano da oltre 20 milioni di euro per lo sviluppo del territorio

Il Comune presenta la piattaforma programmatica

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 30 views

Cinigiano (Grosseto). A un anno e mezzo dall’insediamento della Giunta guidata da Luciano Monaci, il Comune di Cinigiano presenta la piattaforma programmatica per lo sviluppo del territorio, elaborata dall’accademico e ricercatore Giuseppe Sigismondo Martorana, membro del comitato scientifico Master in Management pubblico dello sviluppo locale dell’Università di Catania.

“Cinigiano 2031”, questo il titolo del piano, ha come obiettivo quello di rendere il comune un territorio più sostenibile, inclusivo e competitivo, attraverso investimenti pubblici e privati stimati tra i 17 e i 21 milioni di euro. Dunque, una nuova visione per il futuro del territorio, puntando a trasformarlo in un laboratorio di innovazione urbano e rurale, attraverso investimenti su due assi strategici: la rigenerazione urbano-rurale e la valorizzazione delle risorse locali.

Tra i progetti principali, il Living Lab di Borgo Santa Rita, dedicato all’innovazione e alla ricerca, e la rete dei Rural hubs di Monticello Amiata, Cinigiano e Sasso d’Ombrone, pensata per promuovere coesione sociale, turismo e servizi diffusi.

Il piano e il dettaglio dei progetti verranno presentati alla cittadinanza venerdì 16 gennaio, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune.

Il programma della mattinata prevede, alle 10.30, l’intervento del sindaco Luciano Monaci per i saluti e l’introduzione dei lavori. A seguire, Giuseppe Sigismondo Martorana e l’Ufficio di piano illustreranno la piattaforma “Cinigiano 2031”.

Sono previsti gli interventi degli ospiti (i parlamentari Marco Simiani e Silvio Franceschelli, la consigliera regionale Lidia Bai, il presidente della Provincia Francesco Limatola).

Le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Eugenio Giani.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il paese celebra Sant’Antonio Abate: festa degli animali...

Verso il Piano operativo: il Comune incontra gli...

Restaurata la chiesa della Madonna dell’Incoronata: “Più sicurezza...

Incidente lungo la strada del Cipressino: tre persone...

Adf, al via l’installazione dei nuovi contatori

Concessioni demaniali marittime di Santa, pubblicato il bando...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: