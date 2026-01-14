“Cinigiano 2031”: un piano da oltre 20 milioni di euro per lo sviluppo del territorio

Cinigiano (Grosseto). A un anno e mezzo dall’insediamento della Giunta guidata da Luciano Monaci, il Comune di Cinigiano presenta la piattaforma programmatica per lo sviluppo del territorio, elaborata dall’accademico e ricercatore Giuseppe Sigismondo Martorana, membro del comitato scientifico Master in Management pubblico dello sviluppo locale dell’Università di Catania.

“Cinigiano 2031”, questo il titolo del piano, ha come obiettivo quello di rendere il comune un territorio più sostenibile, inclusivo e competitivo, attraverso investimenti pubblici e privati stimati tra i 17 e i 21 milioni di euro. Dunque, una nuova visione per il futuro del territorio, puntando a trasformarlo in un laboratorio di innovazione urbano e rurale, attraverso investimenti su due assi strategici: la rigenerazione urbano-rurale e la valorizzazione delle risorse locali.

Tra i progetti principali, il Living Lab di Borgo Santa Rita, dedicato all’innovazione e alla ricerca, e la rete dei Rural hubs di Monticello Amiata, Cinigiano e Sasso d’Ombrone, pensata per promuovere coesione sociale, turismo e servizi diffusi.

Il piano e il dettaglio dei progetti verranno presentati alla cittadinanza venerdì 16 gennaio, alle 10.30, nella sala consiliare del Comune.

Il programma della mattinata prevede, alle 10.30, l’intervento del sindaco Luciano Monaci per i saluti e l’introduzione dei lavori. A seguire, Giuseppe Sigismondo Martorana e l’Ufficio di piano illustreranno la piattaforma “Cinigiano 2031”.

Sono previsti gli interventi degli ospiti (i parlamentari Marco Simiani e Silvio Franceschelli, la consigliera regionale Lidia Bai, il presidente della Provincia Francesco Limatola).

Le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Eugenio Giani.