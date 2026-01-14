Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Capalbio (Grosseto). Al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, questo weekend, saranno proiettati “Primavera” di Damiano Michieletto, “Buen camino”, di Gennaro Nunziante e con Checco Zalone, e “Father mother sister brother”, di Jim Jarmusch.

Si comincia venerdì 16 gennaio con “Buen camino” alle 16.30, “Father mother sister brother” alle 18.30 e “Primavera” alle 21.

Sabato 17 gennaio, invece, sarà la volta di “Buen camino” alle 16.30, “Primavera” alle 18.30 e “Father mother sister brother” alle 21 (versione originale con sottotitoli in italiano).

Domenica 18 gennaio, infine, saranno proiettati “Primavera” alle 16.30, “Buen camino” alle 18.30 e “Father mother sister brother” alle 21.

Per maggiori informazioni e per conoscere tutto il calendario è possibile visitare il sito https://nuovocinematirreno.18tickets.it/ oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno: bit.ly/3R6IDx7 (Facebook) e bit.ly/3NgGqOp (Instagram).

I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.