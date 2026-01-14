Da “L’anello dei panorami” all’avvistamento delle gru: i prossimi appuntamenti al Parco della Maremma

Grosseto. Un’escursione ad anello, che viene organizzata solo due volte all’anno, per ammirare alcuni dei panorami più belli della Toscana: è in programma al Parco della Maremma, domenica 18 gennaio, il trekking “L’anello dei panorami”, 16 chilometri che si snodano tra la macchia mediterranea per raggiungere punti di avvistamento come Poggio Lecci, che permettono di gettare lo sguardo sul mar Tirreno e sull’entroterra maremmano.

Si parte dalle case dei pinottolai, sulla strada di Marina di Alberese, per raggiungere l’abbazia di San Rabano, scendere sulla spiaggia di Collelungo e tornare al punto di partenza. Un itinerario che permette di immergersi in una ricca varietà di habitat e che offre una panoramica completa del grande mosaico di biodiversità custodito nel Parco della Maremma. Il percorso, di difficoltà alta, non è adatto ai ragazzi sotto i 12 anni di età. Costo del biglietto 20 euro (ridotto 15), durata 8 ore, ritrovo alle 8.45 al centro visite di Alberese, prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Una passeggia in bicicletta, alla ricerca di luoghi adatti all’avvistamento delle gru, gli eleganti uccelli migratori che hanno scelto il Parco della Maremma per svernare, è in programma domenica 25 gennaio, alle 9.15. Il birdwatching, che si snoderà sulla pista ciclabile che porta a Marina di Alberese, è riservato a un piccolo numero di partecipanti e vedrà la partecipazione dell’esperta ornitologa Barbara Cursano, che illustrerà caratteristiche e curiosità di questa specie che rimarrà in Maremma, indicativamente, fino a metà febbraio, prima di migrare verso nord per il periodo della nidificazione. Si consiglia un abbigliamento comodo e di portare con sé un binocolo. Il ritrovo è previsto per le 9.15 al centro visite di Alberese; il biglietto ha un costo di 10 euro (ridotto 5 euro) e non comprende il noleggio della bici. Prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Il programma invernale di “Parco aperto” prosegue anche nel mese di febbraio, con molti appuntamenti dedicati alla natura e non solo. Tutti i dettagli sul sito www.parco-maremma.it