Il paese celebra Sant’Antonio Abate: festa degli animali e inizio dell’anno paliesco

Castel del Piano (Grosseto). Sabato 17 gennaio Castel del Piano celebra la festa di Sant’Antonio Abate, ricorrenza dedicata al patrono degli animali e tradizione profondamente radicata nella comunità casteldelpianese.

La data segna inoltre, a Castel del Piano, l’inizio dell’anno paliesco, momento simbolico che apre il percorso verso la prossima edizione del Palio.

Una ricorrenza secolare, questa, perché già stabilita dagli Statuti castelpianesi del 1571, che invitano la comunità a onorare la Festa di Sant’Antonio.

Il programma delle iniziative

Il pomeriggio si aprirà con la partenza del corteo storico, composto dai figuranti delle Contrade e dalle autorità civili, dal palazzo comunale verso piazza Madonna, dove sarà celebrata la Santa Messa. A seguire, sempre in piazza Madonna, si terrà la cerimonia di riconsegna dell’asta e del traversino del Palio: il capitano della contrada vincitrice dell’ultima carriera li consegnerà al sindaco, che li terrà in custodia fino a settembre, in vista della presentazione del nuovo drappellone. Seguiranno la benedizione dei finimenti delle quattro contrade e la benedizione degli animali.

Al termine della cerimonia, come previsto dagli antichi Statuti del 1571, l’amministrazione comunale offrirà una merenda comunitaria: “17 gennaio: dovranno essere distribuiti 3 staia o più di ceci, pane stagionato e buono, sei once di carne porcina o cascio buono e recipiente e ben stagionato”.

La festa di Sant’Antonio Abate è dedicata al valore dell’ospitalità e della generosità. Sant’Antonio, infatti, è il santo protettore degli ultimi, ma anche degli animali domestici e ogni anno si rinnova il rito della benedizione che esalta la condivisione di valori e principi comuni, la socialità e il senso di comunità.

L’amministrazione comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare e, per chi lo desidera, a portare il proprio animale di compagnia per ricevere la benedizione.

Foto di Daniele Badini