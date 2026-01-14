Scuola primaria, l’amministrazione: “I bambini potranno tornare in classe a settembre”

Follonica (Grosseto). Il cantiere del plesso scolastico “Rodari”, sede delle scuole primarie di via Palermo, a Follonica, entra nella sua fase cruciale.

Dopo un recente vertice operativo tra gli uffici comunali e la ditta incaricata dei lavori, è arrivata la conferma: l’istituto sarà pronto per l’avvio del prossimo anno scolastico. Nonostante alcune criticità, che hanno causato lievi rallentamenti sulla tabella di marcia originale, l’intervento di riqualificazione prosegue infatti con determinazione.

L’obiettivo è restituire al quartiere di Senzuno e a tutta la città una scuola sicura, moderna e funzionale, confermando il suo ruolo storico di punto di riferimento educativo per la zona con il valore aggiunto dell’efficienza e di un plesso del tutto nuovo e al passo coi tempi.

Il commento dell’assessore ai servizi educativi Stefania Turini: “Siamo consapevoli dell’attesa che circonda questa scuola e del valore che rappresenta per le famiglie di Senzuno e per l’intera comunità scolastica di Follonica. Restituire il plesso ai nostri bambini è una priorità assoluta di questa amministrazione. Durante l’ultimo sopralluogo tecnico e il confronto con l’azienda, gli uffici hanno analizzato con cura le tempistiche e possiamo dire che per settembre è prevista la ripresa delle attività”.

Il plesso è stato completamente rifatto con i fondi Pnrr (2 milioni e 800mila euro il valore dell’intera operazione, tra finanziamenti e non) e sarà ecologico e sostenibile sia dal punto di vista dei materiali usati sia dal punto di vista degli impianti, aspetto che comporterà un notevole risparmio energetico, così come risulterà pensato a misura di bambino, con un notevole miglioramento della qualità degli ambienti e del supporto alla didattica in tutti i suoi aspetti.