“Va’ dove ti porta il bus”: gli alunni esplorano la città in autobus

Grosseto. Gli alunni della quinta A della scuola primaria “Morbello Vergari” di Roselle hanno partecipato al progetto di at-Autolinee Toscane “Va’ dove ti porta il bus”, rivolto alle classi quinte della scuola primaria e alle classi prime della secondaria di primo grado, realizzato con il supporto dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Nell’anno scolastico 2025/2026, il progetto ha coinvolto circa 2.000 alunni e 96 classi in tutta la regione.

“Va’ dove ti porta il bus” ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere il trasporto pubblico come scelta, per incoraggiare stili di vita sostenibili e per generare un impatto culturale, influenzando comportamenti e abitudini fin dall’infanzia.

Il progetto

“Va’ dove ti porta il bus” si sviluppa in tre fasi: il primo incontro in classe è incentrato sui vantaggi dell’autobus rispetto all’auto privata, in termini di salute, sicurezza, socialità, sostenibilità, con attenzione all’impatto ambientale e alle regole di comportamento a bordo. Nel secondo incontro gli alunni fanno un’uscita in città con un autobus di linea per mettere in pratica quanto appreso e osservare i luoghi da una nuova prospettiva. Il terzo incontro si svolge in classe con un lavoro in piccoli gruppi che prevede la produzione di disegni e testi descrittivi su monumenti e luoghi d’interesse visitati, unendo osservazione e creatività. I disegni diventano poi le immagini dei pendini esposte nei bus di Autolinee Toscane.

Viaggio in bus

La quinta A della scuola scuola primaria “Morbello Vergari” ha visitato l’ospedale Misericordia di Grosseto e la vicina chiesa della Santa Famiglia, facilmente raggiungibili con una sola fermata dalla frazione di Roselle con la Linea 0g2 che collega la stazione ferroviaria, l’ospedale e Roselle. I bambini si sono dimostrati entusiasti durante la gita e hanno svolto tutte le attività in un clima rilassato, divertente e collaborativo.

A tutti gli studenti partecipanti, Autolinee Toscane ha consegnato un attestato di partecipazione. I lavori delle classi saranno selezionati e affissi nelle prossime settimane ai corrimani dei bus cittadini all’interno di pendini.