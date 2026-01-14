Tsd: il punto sull’azienda al tavolo del Ministero

Riflettori accesi per l’azienda del settore telecomunicazioni Tsd, con il tavolo al Mimit che si è tenuto questa mattina, seguito per la Regione Toscana da Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per le crisi aziendali.

“Il tavolo al Ministero lo abbiamo chiesto anche noi come Regione e ringraziamo il Governo per la convocazione – dichiara Fabiani -. La situazione resta complicata e anche paradossale, visto che siamo in un settore in cui il lavoro non manca. Confidiamo che sia approvata l’amministrazione straordinaria e che questo rappresenti l’occasione di voltare pagina. Occorre ancora una volta chiedere un’assunzione di responsabilità e un maggiore ruolo da parte della committente Fibercop, partecipata dal Ministero dell’economia e da Cassa depositi e prestiti”.

“Da subito come Regione abbiamo raccolto le istanze dei lavoratori di Tsd”, continua Fabiani, che ricorda: “Il tavolo al Ministero è stato convocato alla luce della nomina del commissario che svolgerà la verifiche necessarie per attivare l’amministrazione straordinaria. Una procedura che è scattata dopo che la precedente proprietà aveva fatto domanda di concordato, che però è stata rigettata”.

L’azienda ha 22 cantieri in tutta Italia; in origine c’erano 750 dipendenti e ora sono circa 200, fra loro anche molti toscani e grossetani.