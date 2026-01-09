Diminuisce la popolazione sul territorio comunale: ecco tutti i dati demografici del 2025

Monte Argentario (Grosseto). Questi i dati della consueta statistica redatta a fine anno dai Servizi demografici del Comune di Monte Argentario.

La popolazione residente al 31 dicembre 2025 risulta pari a 11.737 unità, divisa in 5700 maschi e 6037 femmine, di cui 822 stranieri (maschi 348e- femmine 474).

Rispetto al dato del 2024, la popolazione è diminuita di 121 unità: al 31 dicembre 2024 era infatti composta da 11.858 unità.

Nel corso del 2025 i morti sono stati 135: 100 a Porto Santo Stefano e 34 a Porto Ercole, 1 iscritto all’Aire. Dei 135 morti, 55 sono deceduti nel comune del promontorio, 79 in un altro comune e 1 all’estero.

I nati sono stati in tutto 51 (di cui 6 stranieri) : 41 residenti a Porto Santo Stefano, 9 a Porto Ercole, 1 iscritto all’Aire.

Sono stati celebrati 29 matrimoni civili (19 a Porto Santo Stefano e 10 a Porto Ercole)

I matrimoni religiosi con rito cattolico sono stati 14 (9 a Porto Santo Stefano e 5 a Porto Ercole)

I matrimoni civili celebrati fuori comune (di cui almeno uno degli sposi è residente nel Comune di Monte Argentario) sono stati in tutto 12. I matrimoni religiosi celebrati fuori comune (di cui almeno uno degli sposi è residente nel Comune di Monte Argentario) sono stati in tutto 2.

Le unioni civili celebrate nel Comune sono state 1.

I divorzi, trascritti e con negoziazione assistita, sono stati in tutto 27 e le separazioni 6.

Inoltre, nel corso dell’anno ci sono stati 233 emigrati dal Comune di Monte Argentario e 234 immigrati.

Altri dati

Acquisizione cittadinanza italiana di residenti: 23

Numero di famiglie in totale: 5739

Numero di famiglie con intestatario straniero: 358

Numero di convivenze anagrafiche: 9

Numero di convivenze di fatto: 13

Senza fissa dimora alla data del 31 dicembre 2025: 11

Cittadini residenti all’estero: 600.