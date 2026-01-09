Da Albinia ad Orbetello: ecco la nuova sede della guardia medica

Grosseto. Si arricchisce l’offerta di servizi della Casa di comunità di Orbetello.

Da oggi, venerdì 9 gennaio, la continuità assistenziale (ex guardia medica) si trasferisce nella sede dell’ex Inam inaugurata lo scorso luglio. Come previsto dalla procedura, gli utenti che vorranno accedere alla guardia medica dovranno chiamare il numero regionale 116117, sarà l’operatore della centrale a fornire le indicazioni e, qualora ne venga riscontrata l’opportunità, a mettere in contatto l’utente con il medico della continuità assistenziale.

Si va così completando l’offerta di servizi previsti dal Dm 77 per le Case di comunità hub, come quella di Orbetello.

L’immobile, recentemente ristrutturato grazie ad un investimento Pnrr di 3 milioni di euro, offre vari servizi sanitari alla cittadinanza, fra cui:

cure primarie e infermieri di famiglia;

salute mentale;

⁠Serd;

cure palliative;

Punto unico d’accesso – ⁠Pua (front e back office);

protesi ausili;

assistenti sociali.

Inoltre, sono inclusi anche gli ambulatori dei medici di medicina generale, del pediatra di libera scelta, oltre allo psicologo di famiglia. Prossimamente saranno inclusi ulteriori servizi, come previsto dal coordinamento aziendale.

Da ora la Casa di comunità hub di Orbetello è anche sede della guardia medica, si tratta di un passo che consentirà di estendere la fascia oraria di assistenza sulle 24 ore, per tutti i giorni della settimana. L’utenza della zona delle Colline dell’Albegna che si rivolgerà al 116117 non verrà più indirizzata verso la ex sede di Albinia, ma nella nuova che si trova nella Casa di comunità Hub. Ad Albinia resta invece operativo il Pet, Punto di emergenza territoriale.

«Proseguiamo il lavoro di completamento dei servizi previsti per le Case di comunità Hub – dichiara Roberta Caldesi, direttrice della Zona distretto Colline dell’Albegna –; dopo l’apertura della scorsa estate, stiamo procedendo con l’integrazione delle attività previste dalla normativa, in dialogo con il sindacato della Medicina generale. Ringrazio tutte le professioniste e i professionisti che stanno collaborando alla buona riuscita dell’operazione».