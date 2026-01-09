Tirrenica, Potenti: “Bene che Giani cerchi confronto con Salvini per definire modello operativo”

Grosseto. ​”Sono felice di aver stimolato il presidente Giani a confrontarsi con il Ministro Matteo Salvini, che saprà concordare con lui un modello operativo per dare presto alla Toscana la strada tanto attesa. L’impegno della Lega e del Ministero sulla Tirrenica è rivolto a individuare soluzioni efficaci e concrete, lavorando per il territorio con l’obiettivo di sbloccare finalmente l’opera. Il dialogo istituzionale è la via corretta per superare le criticità e garantire ai cittadini un’infrastruttura fondamentale per la costa”.

Così il senatore toscano della Lega, Manfredi Potenti, rispondendo al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.