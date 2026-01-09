Maltempo: allerta meteo di codice giallo per vento, mareggiate e neve

Home AmiataMaltempo: allerta meteo di codice giallo per vento, mareggiate e neve
di Redazione
Una perturbazione atlantica interesserà la Toscana fino alla mattina di sabato 10 gennaio, con forti venti e mareggiate lungo tutta la costa, isole incluse. Temperatura in calo nella notte e neve in arrivo lungo la dorsale appenninica.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha esteso il codice arancione per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago fino alle ore 9 di domani. Per queste zone il codice diventerà giallo, dalle 9 fino alla mezzanotte sempre di domani.

Per il tratto di costa meridionale, altro codice giallo per vento e mareggiate dalla mezzanotte fino alle 15, sempre di sabato 10 gennaio. Infine, un altro codice giallo è stato emesso per neve: riguarda tutta la zona dell’appennino aretino, senese ed amiatino ed è valido dalla mezzanotte alle 8 di sabato 10 gennaio.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

