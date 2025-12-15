Sport e solidarietà: con “Rally Experience” devoluti 5200 euro all’Agbalt

Follonica (Grosseto). La terza edizione di “Rally Experience” si è tenuta il 13 e 14 dicembre a Follonica all’interno del circuito del Palagolfo.

L’evento, articolato su due giornate, ha rappresentato un’occasione per coniugare la passione per gli sport automobilistici e la solidarietà. Infatti, con la collaborazione di Maremmarally.com e dello staff della scuderia automobilistica Maremma Corse 2.0, l’associazione Agbalt, sezione di Follonica, ha organizzato la due giorni di eventi non competitivi con un nobile scopo: la raccolta fondi da destinare a supporto delle proprie attività.

“E’ stato un week end emozionante – afferma l’assessore allo sport Azzurra Droghini – sia dal punto di vista dell’adrenalina generata dai bolidi a 4 ruote, ma soprattutto del fine ultimo della manifestazione, ovvero la raccolta di fondi da destinare all’associazione Agbalt”.

“Il ricavato ammonta a 5.200,00 euro – continua Droghini – e a tal proposito voglio ringraziare il presidente di Agbalt, sezione di Follonica, Alessandro Biagioni, il presidente di Maremmarally.com Marco Ferretti e tutto lo staff di Maremma Corse 2.0 per il supporto dell’allestimento del percorso, oltre che a tutte le associazioni che sono state coinvolte e hanno partecipato”.