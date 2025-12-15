Musica e solidarietà: torna la maratona al centro commerciale per aiutare Insieme in Rosa

Grosseto. Si rinnova anche quest’anno un appuntamento ormai entrato nella tradizione del territorio.

La maratona musicale della scuola di musica “G. Chelli”, avviata nel 2016 e divenuta negli anni un momento molto atteso, torna sabato 20 dicembre al centro commerciale Maremà, con un pomeriggio interamente dedicato alla musica e alla solidarietà.

«Sarà un pomeriggio di musica no-stop – spiega la direttrice, la prof.ssa Maria Grazia Bianchi – con inizio alle 15.30. Ringraziamo il direttore del centro commerciale Maremà, il dottor Massimo Iovinella, per la sensibilità e la disponibilità con cui ci invita e ci accoglie ogni anno, rendendo possibile un evento che è ormai un appuntamento fisso del periodo natalizio.»

Nel corso del pomeriggio sarà possibile assistere alle esibizioni dal vivo degli allievi della scuola, con un repertorio che spazierà dai brani classici alle melodie tradizionali di Natale proposte al pianoforte, al violino, alla chitarra, al flauto, alle percussioni e cantate, per dare vita a un pomeriggio ricco atmosfera natalizia.

A partecipare saranno anche alcuni allievi della scuola di musica di Follonica, testimonianza della collaborazione e dello stretto rapporto di amicizia che lega le due realtà, spesso protagoniste di iniziative e scambi artistici comuni.

Anche quest’anno l’evento avrà una forte valenza solidale: sarà infatti presente una rappresentanza dell’associazione Insieme in Rosa, impegnata a sostenere progetti dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche. Le offerte raccolte durante la maratona saranno interamente devolute all’associazione.