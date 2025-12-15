Libri e materiali didattici rovinati da perdita d’acqua: il Comune offre contributo per il riacquisto

Grosseto. La Giunta di Grosseto, su proposta dell’assessorato all’istruzione guidato da Angela Amante, ha concesso un contributo economico finalizzato al riacquisto di libri e materiali didattici che si sono deteriorati a seguito della perdita d’acqua che ha invaso le aule del Comprensivo statale “Orsino Orsini” di Castiglione della Pescaia nei giorni scorsi.

“Un atto, seppur non dovuto, che ci siamo sentiti assolutamente di fare. Il gesto dell’amministrazione – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante – vuole rendere concreta la nostra vicinanza alle alunne e agli alunni del Comprensivo”.