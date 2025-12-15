Parcheggio 2.0: la sosta sulle strisce blu si paga con l’app Telepass in paese e nella frazione

Sorano (Grosseto). Pagare il parcheggio è ancora più semplice e conveniente per i clienti Telepass.

Da oggi infatti nel comune di Sorano e nella località di Sovana è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass. Grazie alla collaborazione con Elettronica Effeemme Srl che promuove il servizio, è possibile pagare la sosta direttamente dallo smartphone, anche senza l’apparato Telepass in auto.

Comodo, intuitivo e cashless: il servizio, riservato a tutti i clienti Telepass, permette di pagare solo i minuti effettivi di sosta, secondo le tariffe comunali. Telepass semplifica la mobilità urbana, offrendo un’esperienza di parcheggio più smart e senza pensieri.

Scaricando l’app Telepass, non è più necessario cercare parcometri, ricorrere a carte di credito, ricariche o monetine, ma basta confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. L’app consente di pagare le strisce blu per qualsiasi targa: basta inserirla nell’apposito campo. L’app avvisa l’utente quando la sosta sta per scadere e calcola direttamente l’importo complessivo che sarà successivamente addebitato. Inoltre, è possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare multe. Il servizio integra la geolocalizzazione con visualizzazione su mappa, permettendo anche di calcolare il percorso più rapido per raggiungere l’auto parcheggiata.

La regolarità del pagamento della sosta con Telepass è verificata dagli ausiliari del traffico tramite il controllo della targa.

Sempre grazie all’app, gli utenti possono scaricare la propria nota spese accedendo all’archivio delle soste, oltre a scoprire l’intero ecosistema di mobilità offerto da Telepass, che va ben oltre il telepedaggio.

“Con l’avvio del servizio ‘Strisce blu’ a Sorano e Sovana, diventa più semplice ed economico parcheggiare, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana – ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass -. Grazie alla proficua collaborazione con Elettronica Effeemme Srl, questa si aggiunge alle oltre 350 località su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile”.