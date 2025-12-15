Home Costa d'argentoInterruzione di energia elettrica in paese: ecco quando e le vie interessate
Interruzione di energia elettrica in paese: ecco quando e le vie interessate

di Redazione
Orbetello (Grosseto). E- distribuzione comunica che mercoledì 17 dicembre, dalle 8.00 alle 15.00, in alcune aree del Comune di Orbetello sarà interrotta la distribuzione di energia elettrica per lavori sugli impianti.

Di seguito quanto comunicato dall’azienda:  «Vi comunichiamo – scrivono da E-distribuzione che l’energia elettrica verrà interrotta per effettuare lavori sui nostri impianti. Mercoledì 17 dicembre 2025 dalle ore 8.00 alle ore 15.00 nel Comune di Orbetello.  Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

  • via Nenni Pietro da 2 a 10, da 14 a 20, tcom, sn;
  • via Ugazzi Maceo da 3 a 9, 11a, 11b, da 4 a 18;
  • via Grandi Achille da 1 a 5, da 2 a 6;
  • viale Di Vittorio da 13 a 19;
  • largo Pastore Giulio 5;
  • via Alfonso Gatto 17.

L’interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione.

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito www.e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al numero verde 803.500».

