I consiglieri di maggioranza scrivono al sindaco: “Decisioni prese in modo autoritario e senza confronto”

Sorano (Grosseto). “Con la presente chiediamo alla Signoria Vostra un incontro chiarificatore inerente l’attività amministrativa che a nostro avviso non è in linea con le linee programmatiche che sono state approvate all’inizio del mandato”.

Inizia così una lettera che i consiglieri comunali di maggioranza di Sorano, Barbara Belcari, Letizia Gagliardi, Cristina Echim, Albano Carrucoli, Francesco Corfidi, hanno scritto al sindaco di Sorano, Ugo Lotti.

“I sottoscritti hanno riscontrato problematiche inerenti le decisioni che vengono prese in maniera del tutto autoritarie senza un confronto attento, approfondito e costruttivo nella totale mancanza di collegialità – continua la lettera –. I punti critici a cui ci riferiamo sono:

gestione del personale;

gestione dell’ufficio di Polizia Municipale di Sorano;

mancato rispetto del Piano triennale delle opere pubbliche;

mancanza di fondi per le politiche sociali;

carenza di rapporti con le associazioni del territorio;

mancanza di riconoscimento di contributi alle associazioni del territorio che svolgono un’attività;

mancanza di presenza ai tavoli istituzionali del Comune di Sorano;

mancanza di lealtà nei rapporti con gli assessori e i consiglieri comunali di maggioranza;

mancanza di dialogo e condivisione con il gruppo consiliare di maggioranza”.

“L’obbiettivo della nostra unione di idee e di programmi in Sorano Rinasce era ed è quello di migliorare i servizi e l’attività amministrativa del Comune, nel rispetto e negli interessi dei cittadini e delle associazioni del territorio. Come consiglieri comunali e assessori non siamo nelle condizioni di espletare il nostro mandato in maniera autonoma. Fiduciosi che la Signoria Vostra comprenda quanto esposto e abbia interesse a recuperare un dialogo, chiediamo l’apertura di una fase nuova, che rilanci l’azione di Sorano Rinasce – termina la lettera –. Qualora le nostre richieste non venissero accolte, siamo pronti a costituire un nuovo gruppo in Consiglio comunale”.