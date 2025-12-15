Castanicoltura, Rossi: “Dal Governo 10 milioni per il rilancio del settore”

Grosseto. “Le dichiarazioni del sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra, rilasciate a margine di Castanea Expo a Firenze, confermano l’attenzione concreta del Governo Meloni e del Ministro Francesco Lollobrigida verso comparti strategici dell’agricoltura italiana, troppo a lungo trascurati”.

Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano e toscano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati, commenta l’annuncio del Piano nazionale da almeno 10 milioni di euro per il rilancio del settore castanicolo, previsto nel disegno di legge Coltivaitalia.

“La castanicoltura – prosegue Rossi – rappresenta non solo una produzione agricola di qualità, ma anche un presidio fondamentale per il territorio, per la tutela ambientale e per il contrasto allo spopolamento delle aree interne e montane. Il nuovo Piano nazionale si inserisce in modo coerente anche nel quadro della Politica agricola comune, aggiornandone le linee di intervento e mettendo finalmente al centro le esigenze reali delle imprese agricole”.

“Manifestazioni come Castanea Expo, ospitata alla Fortezza da Basso di Firenze, dimostrano quanto questo settore sia vivo e quanto potenziale inespresso esista ancora. Per territori come l’Amiata grossetana, la castanicoltura è identità, economia e tutela ambientale. Le aziende potranno ora contare su strumenti concreti per affrontare le sfide imposte dal mercato globale e dai cambiamenti climatici. Il lavoro del ministro Lollobrigida e dell’intero Governo dimostra, ancora una volta, una visione chiara: integrare le opportunità offerte dalla Pac con politiche nazionali mirate, capaci di sostenere la produzione agricola, conservazione del patrimonio forestale, sviluppo economico locale e turismo rurale. È questa la strada giusta per garantire futuro alle aree interne e valore alle eccellenze italiane” conclude Fabrizio Rossi.