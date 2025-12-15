Home GrossetoCastanicoltura, Rossi: “Dal Governo 10 milioni per il rilancio del settore”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Castanicoltura, Rossi: “Dal Governo 10 milioni per il rilancio del settore”

"Risposte concrete per imprese e territori"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 32 views

Grosseto.Le dichiarazioni del sottosegretario al Masaf, Patrizio La Pietra, rilasciate a margine di Castanea Expo a Firenze, confermano l’attenzione concreta del Governo Meloni e del Ministro Francesco Lollobrigida verso comparti strategici dell’agricoltura italiana, troppo a lungo trascurati”.

Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano e toscano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione ambiente e territorio della Camera dei Deputati, commenta l’annuncio del Piano nazionale da almeno 10 milioni di euro per il rilancio del settore castanicolo, previsto nel disegno di legge Coltivaitalia.

“La castanicoltura – prosegue Rossi rappresenta non solo una produzione agricola di qualità, ma anche un presidio fondamentale per il territorio, per la tutela ambientale e per il contrasto allo spopolamento delle aree interne e montane. Il nuovo Piano nazionale si inserisce in modo coerente anche nel quadro della Politica agricola comune, aggiornandone le linee di intervento e mettendo finalmente al centro le esigenze reali delle imprese agricole”.

“Manifestazioni come Castanea Expo, ospitata alla Fortezza da Basso di Firenze, dimostrano quanto questo settore sia vivo e quanto potenziale inespresso esista ancora. Per territori come l’Amiata grossetana, la castanicoltura è identità, economia e tutela ambientale. Le aziende potranno ora contare su strumenti concreti per affrontare le sfide imposte dal mercato globale e dai cambiamenti climatici. Il lavoro del ministro Lollobrigida e dell’intero Governo dimostra, ancora una volta, una visione chiara: integrare le opportunità offerte dalla Pac con politiche nazionali mirate, capaci di sostenere la produzione agricola, conservazione del patrimonio forestale, sviluppo economico locale e turismo rurale. È questa la strada giusta per garantire futuro alle aree interne e valore alle eccellenze italiane” conclude Fabrizio Rossi.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Musica e solidarietà: torna la maratona al centro...

I consiglieri di maggioranza scrivono al sindaco: “Decisioni...

Ordine dei medici: “Giuramento di Ippocrate” per 24...

Primo congresso per il Partito Liberaldemocratico: Sebastiano Venier...

Pesca, Minucci: “Dal Governo fatti concreti, ridotto taglio...

Lega Follonica: Alessandro Berardi è il nuovo segretario...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: