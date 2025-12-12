Home AttualitàOperazione “Spiaggia Zero”: nuovi servizi igienici pubblici e massima accessibilità al mare
Operazione “Spiaggia Zero”: nuovi servizi igienici pubblici e massima accessibilità al mare

Il Comune impegnato a rendere fruibile per tutti il lungomare

di Redazione
Follonica (Grosseto). A Follonica è in corso l’operazione “Spiaggia Zero“, mirata alla fruibilità del lungomare e del litorale da parte di tutti, che già aveva coinvolto la zona della colonia marina nella scorsa stagione estiva, grazie all’ottenimento di un finanziamento regionale.

“Arrivano intanto, sono già in corso le opere, che presto si concluderanno, due nuovi bagni pubblici di ultima generazione autopulenti, per cui ringrazio il consigliere comunale Stefano Boscaglia, che ha dato il via al progetto, e Metello Ricceri, consigliere con delega all’accessibilità della città”, dichiara il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani.

Questi servizi igienici – attesi da tempo – vanno a sostituire i wc chimici che creavano disagi di odore e scarsa cura del lungomare. Si aggiungono inoltre alle rampe di accesso al mare, sistemate in estate per rendere più raggiungibile la spiaggia anche da chi ha problemi di mobilità, ma anche dalle famiglie con i passeggini e per chi si muove con l’attrezzatura da mare.

