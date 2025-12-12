Musica, spettacoli e giochi: il Natale arriva in paese e nelle frazioni

Magliano in Toscana (Grosseto). Un calendario fitto di appuntamenti per i bambini e per i più grandi, organizzati dall’amministrazione comunale insieme alle pro loco e alle associazioni del territorio.

Anche quest’anno il Comune di Magliano in Toscana si immerge nell’atmosfera delle feste, cercando di regalare occasioni e momenti di socializzazione e serenità ai residenti e ai visitatori.

“Siamo partiti con una serie di iniziative sin dal fine settimana dell’Immacolata Concezione – dichiara l’assessore al turismo, Tamara Fattorini – per proseguire fino all’Epifania. Come sempre, si è trattato di un lavoro corale, in cui tanti attori attivi sul territorio si sono messi a disposizione e, per questo motivo, ringrazio tutti coloro che hanno dato il proprio contributo”.

Eventi che interesseranno i tre borghi di Magliano, Montiano e Pereta e che vedranno protagonisti la musica, lo spettacolo e i giochi.

Il programma

Domenica 14 dicembre, dalle 15, la Casa della cultura di Montiano ospita la “Maratona letteraria”, seguita dalla tombola e accompagnata da un mercatino a cura del gruppo di lettura, in collaborazione con l’Auser di Magliano.

Magliano in Toscana si avvicina al giorno di Natale con una serie di appuntamenti: venerdì 19 dicembre, alle 16.30, al Centro enoturistico spazio al cinema per bambini con la proiezione di film natalizi a cura del Comitato genitori di Magliano in Toscana; sabato 20 dicembre, dalle 16, per le vie del borgo ci sarà la rappresentazione natalizia dei bambini della parrocchia di Magliano; domenica 21 dicembre, alle 10, uno spettacolare percorso trekking, partenza del punto di informazioni turistiche del Collecchio per raggiungere l’altana del Parco della Maremma, un punto sospeso tra cielo e natura da cui si può ammirare un panorama unico, che comprende e isole dell’Arcipelago toscano, la costa, da Talamone a Punta Ala.

Lunedì 21 dicembre, alle 15.30, la tensostruttura allo Chalet accoglie un laboratorio teatrale a cura delle Donne di Magliano, mentre mercoledì 23 dicembre, alle 18.30, nella chiesa di San Giovanni si terrà il concerto dei Madrigalisti.

Giovedì 24 dicembre, alle 15.30, in piazza della Repubblica “Aspettiamo insieme Babbo Natale”: marionette, neve artificiale e consegna di doni da parte dei Babbi Natale in moto, a cura del Comitato genitori e dei Bacaroni maremmani.

Sempre il 24 dicembre, Babbo Natale arriva anche a Montiano: l’appuntamento è alle 15 in piazza Plebiscito, con l’evento a cura della pro loco di Montiano.

Di nuovo un appuntamento con Babbo Natale venerdì 25 dicembre, alle 10, nel borgo di Pereta: anche in questo caso l’arrivo sarà in moto e l’evento è a cura dei Bacaroni maremmani e della pro loco di Pereta.

Dopo la ricorrenza di Santo Stefano, gli eventi ripartono il 27 dicembre, alle 18, a Montiano con il concerto di Cinzia Monari e Cesare Nobile nella chiesa di San Giovanni, mentre a Magliano, alle 21, appuntamento alla tensostruttura con la “briscolata” a cura della locale pro loco.

Sempre alla tensostruttura dello Chalet domenica 28 dicembre, alle 21, è in programma il concerto del gruppo bandistico “Giuseppe Verdi”, mentre il 31 dicembre, alle 14.30, trekking “Saluto al sole” con un percorso fino a Santa Maria in Borraccia a cura dell’associazione Hakuna Matata Outdoor. E dopo la passeggiata, nell’ultima giornata dell’anno, si balla dalle 23 in piazza della Repubblica con musica anni Ottanta, trash party e dj set a cura dei Frascaioli.

Il 2026 si apre con due appuntamenti legati all’Epifania. Il 5 gennaio, alle 17.30, la Befana arriva a Pereta per l’evento promosso dalla pro loco in collaborazione con i Bacaroni maremmani, mentre il 6 gennaio, alle 15.30, la Befana arriva in piazza della Repubblica a Magliano per l’evento organizzato dai Bacaroni maremmani insieme al Comitato genitori. Sarà allestito un banchetto, saranno distribuiti gadget e il tutto sarà seguito dalla tombolata in programma alle 17.30 nella tensostruttura allo Chalet, curata dall’Auser di Magliano.

Per informazioni sul programma ed eventuali cambiamenti è possibile fare riferimento ai canali social di Vivi Magliano.