Parata, musica, laboratori per bambini e bomboloni: il Villaggio di Babbo Natale apre le sue porte

Inaugurazione lunedì 15 dicembre

di Redazione
Follonica (Grosseto). Il Villaggio di Babbo Natale apre le porte dell’ex Casello idraulico di Follonica e del giardino a grandi e bambini, lunedì 15 dicembre alle 17.00.

Per l’occasione avrà luogo la parata del Circo Mantica con i suoi giocolieri, la musica dei ragazzi di Radio Diffusione Follonica e un laboratorio per bambini per la preparazione di biscotti di Natale. Non mancherà un angolo truccabimbi organizzato dalla Pro Loco Follonica e tanti bomboloni caldi preparati dalle sapienti mani di Maurizio Ceccarelli e Andrea Berardi. E, per finire, una grande sorpresa da scoprire tutti insieme.

“E finalmente apre anche il Villaggio di Babbo Natale – dichiara l’assessore al turismo e alla comunicazione Azzurra Droghini –. Sono molto felice che la collaborazione con la Proloco abbia dato questo bel risultato, che a breve vedrete tutti, e ci tengo a ringraziare in primis il presidente Alessandro Biagioni e tutti quelli che si stanno adoperando per far divertire soprattutto i più piccoli, ma direi anche gli adulti, perché lo spirito natalizio è gioia per chiunque. Intanto partecipate all’inaugurazione e poi state attenti a tutte le iniziative perché saranno moltissime”.

Gli orari

Il Villaggio sarà aperto per tutto il periodo delle festività e ospiterà grandi e bambini con tante iniziative, musica e animazione. Fino al 19 dicembre dalle 15.00 alle 19.00, dal 20 al 24 dicembre e dal 27 dicembre al 6 gennaio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00. Il Villaggio rimarrà chiuso il 25 e il 26 dicembre.

Tante le iniziative durante le feste: martedì 16 dicembre alle 10.00 i bambini delle scuole realizzeranno una parata di Natale, “A Christmas Carol”, che partirà dall’ex Ilva e arriverà in via Roma. Mentre mercoledì 17 e venerdì 19 dicembre, animazione per bambini con Nico al giardino del Casello.

Come sempre, all’interno del Casello Idraulico saranno presenti, con i mercatini di beneficienza e gli stand gastronomici, le associazioni di volontariato del territorio: Avis, Auser, Cri di Follonica, Insieme in Rosa, Agbart e Biglie Sciolte accoglieranno tutti con crepes, pop corn, zucchero filato, caldarroste e per i più grandi vin brulé.

A rallegrare le vie cittadine ci penserà, come sempre, la musica di Radio Diffusione Follonica trasmessa in filodiffusione, con le hit del momento, gli evergreen della musica italiana e internazionale, che possono essere ascoltato anche in streaming sul sito della radio: www.radiodiffusionefollonica.it.

