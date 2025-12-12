“L’amore ai tempi del diavolo. Mosca e ‘Il Maestro e Margherita’ di Mikail Bulgakov”: incontro alla Chelliana

Grosseto. Lunedì 15 dicembre, alle 17.00, nell’aula magna della Biblioteca Chelliana di Grosseto., avrà luogo un incontro con Flavio Fusi sul tema “L’amore ai tempi del diavolo. Mosca e ‘Il Maestro e Margherita’ di Mikail Bulgakov”.

L’iniziativa, presentata da Fulvia Perillo,e Letizia Stammati, inaugura il ciclo di conferenze svolte nell’ambito del percorso “Amori d’autore”, organizzato dalla società Dante Alighieri di Grosseto con l’associazione culturale Letteratura e dintorni.

L’incontro

Il romanzo di Bulgakov descrive l’arrivo del diavolo Woland e il suo seguito grottesco nella Mosca atea degli anni ’30, seminando caos tra burocrati e artisti; intreccia poi la tormentata storia d’amore tra un autore emarginato, il Maestro, e la sua amante, Margherita, al romanzo storico scritto dal Maestro stesso su Ponzio Pilato e Gesù. La storia esplora temi come il bene e il male, la censura e la libertà e culmina nel patto faustiano di Margherita con il diavolo per ritrovare il suo amato.

“Il maestro è Margherita” è un grande e multiforme inno all’amore. Amore contrastato, ma indomito tra un uomo e una donna. Amore per l’umanità e per una idea di Dio che soffre nella propria carne gli oltraggi alle sue creature. Infine, amore per una città e per i suoi abitanti: il popolo che a Mosca vive e sopravvive. Il libro racconta gli anni venti in Russia, con ironia, sofferenza e partecipazione, attualissimo nei sentimenti, nelle accuse, nella denuncia.

Scritto nell’Unione Sovietica tra il 1928 e il 1940, durante il regime di Stalin, fu pubblicato postumo solamente tra il 1966 e il 1967 a Parigi, in una versione censurata dai tagli dei redattori, mentre una versione clandestina, che includeva le parti rimosse dai censori ufficiali, uscì a Francoforte nel 1969. Da allora, l’opera ha conosciuto un ininterrotto successo, con moltissime traduzioni e nuove edizioni in diverse lingue