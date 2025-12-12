Terminata l’attività del Punto digitale facile: il bilancio di un anno di servizi erogati

Castiglione della Pescaia (Grosseto). L’8 novembre scorso si è conclusa l’attività del Punto di facilitazione digitale – Pdf di Castiglione della Pescaia.

L’ufficio, nell’ex palazzo comunale di via Vittorio Veneto, era stato aperto ad ottobre 2024 nell’ambito del progetto “Tech&Learn”, finanziato dalla Regione Toscana con la Misura 1.7.2 del Pnrr – “Connessi in buona compagnia 2.0” e gestito dall’impresa sociale grossetana Wav-e in partenariato con il Comune allo scopo di semplificare ai cittadini l’accesso a servizi di interazione con la Pubblica Amministrazione quali Spid, Pec, pagamento di bollettini online e consegna tessere Tari.

«Molto soddisfatti del servizio erogato in questi 12 mesi di attività – dichiara il sindaco Elena Nappi -. Un progetto utile per tutta la comunità, considerando che oggi l’accesso digitale ai servizi è sempre più frequente e necessario. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di attivare un servizio simile nel palazzo comunale, uno sportello gestito direttamente dai nostri dipendenti che, in orario di apertura al pubblico del Comune, continueranno a consegnare le tessere Tari e dare altri servizi digitali ai nostri cittadini».

Per un anno intero i facilitatori digitali di Wav-e hanno aiutato gli utenti di Castiglione della Pescaia e delle frazioni di Punta Ala, Buriano, Tirli e Vetulonia, a districarsi nelle procedure di accesso ai servizi digitali, a navigare in rete, utilizzare i propri servizi bancari, l’App IO, accedere all’Anagrafe della popolazione residente, gestire la propria identità digitale.

Sono state 525 le richieste di utenti che si sono rivolti allo sportello Pdf per un supporto nell’accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione, suddivisi in quattro fasce di età. I settori di maggiore interesse sono stati l’istruzione, i servizi anagrafici e quelli sanitari; in tanti hanno avuto bisogno di un aiuto negli adempimenti fiscali e nel disbrigo di pratiche di urbanistica ed edilizia, ma anche di sostegno per l’accesso a servizi previdenziali e assistenziali, e il lavoro principalmente per la fatturazione elettronica. Gli utenti che maggiormente hanno richiesto l’intervento dei facilitatori digitali rientrano nelle fasce intermedie, 30-54 e 55-74 anni.

L’ufficio ha offerto anche il suo supporto nel ritiro delle 6Card, le tessere associate all’utenza Tari indispensabili per il conferimento dei rifiuti nei nuovi cassonetti automatizzati.

«Ringraziamo il Comune per l’incredibile sostegno datoci durante il corso del progetto – dichiara Valeria Fabbroni, responsabile di Wav-e –, senza il quale non avremmo potuto raggiungere un così alto numero di utenti. Siamo convinti di aver dato un contributo importante a quella parte di popolazione che ancora oggi fa fatica ad accettare i cambiamenti nell’erogazione dei servizi imposti dalla transizione digitale».