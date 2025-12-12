Home Cultura & SpettacoliMusica della banda, discesa dei Babbi Natale e Apres Ski: il centro storico si accende di magia
Musica della banda, discesa dei Babbi Natale e Apres Ski: il centro storico si accende di magia

Grosseto. Sabato 13 dicembre il centro storico di Grosseto si prepara a vivere una giornata ricca di atmosfera e iniziative natalizie, pensate per coinvolgere grandi e piccoli e per valorizzare il cuore pulsante della città.

A partire dalle 16.45, la banda musicale cittadina animerà le vie del centro con un percorso itinerante che porterà musica, calore e spirito natalizio tra le strade e le piazze.

A seguire, alle 17.30, Edilizia Acrobatica offrirà uno spettacolo suggestivo e unico: la discesa dei Babbi Natale dal palazzo della Provincia, affacciato su piazza Dante. Un momento scenografico e coinvolgente che farà brillare gli occhi dei più piccoli e catturerà l’attenzione di tutta la cittadinanza.

La giornata proseguirà con un appuntamento ormai atteso: l’Apres Ski, dalle 19, per continuare a vivere insieme il clima festoso tra musica, convivialità e divertimento.

“CentriAMO Grosseto, nuovo Centro commerciale naturale, rinnova la propria convinzione nel valore del centro storico e nella sua capacità di essere punto di riferimento sociale, culturale ed economico – dichiara il presidente Alberto Macchi. Un sentito ringraziamento va a tutte le eccellenze coinvolte, per il lavoro svolto e per la sinergia che, ancora una volta, ha dimostrato di essere straordinaria”.

