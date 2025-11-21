Home AmbienteIl gatto selvatico in Italia: se ne parla in una conferenza
Il gatto selvatico in Italia: se ne parla in una conferenza

L'iniziativa è in programma sabato 22 novembre

Orbetello (Grosseto). Sabato 22 novembre, alle 17, al Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Il fantasma dei nostri boschi: biologia e conservazione del gatto selvatico in Italia“, a cura di Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma e uno dei maggiori esperti di questa specie in Italia.

Il gatto selvatico europeo è una specie in via di estinzione, distribuita in tutta Europa con popolazioni frammentate ed isolate, il cui stato di conservazione risulta minacciato dall’ibridazione con il gatto domestico, dalla frammentazione degli habitat, dalla competizione trofica e di home range nonché dalla trasmissione di potenziali patogeni con la controparte domestica.

La conferenza è gratuita e aperta a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9).

Per informazioni:

  • telefono e whatsapp cell. 388.4231098
  • e-mail oasiorbetello@wwf.it
  • Facebook Oasi Wwf Laguna di Orbetello e Lago di Burano
  • Instagram oasi_wwf_orbetello_burano.
