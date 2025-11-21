Erosione costiera, Minucci: “Dalla maggioranza ‘no tecnico’ a misure di contrasto”

Grosseto. “La costa è uno dei patrimoni principali della nostra regione, non servono leggi spot che vanno a dare una pacca sulle spalle a un comparto, ma leggi incisive a tutela di questo patrimonio. Perché non è ammissibile che le amministrazioni comunali siano lasciate sole nel mettere a terra gli interventi per il ripascimento delle spiagge. Ripascimento che spesso è uno sperpero di denaro. Servono invece azioni strutturali e una visione di lungo periodo”.

Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci commentando la bocciatura dell’ordine del giorno, sottoscritto dall’intero gruppo, durante la seduta dedicata all’approvazione del Programma di governo. Atto d’indirizzo che impegnava la Giunta a “mettere in atto misure decise e concrete di contrasto all’erosione costiera, attraverso una programmazione mirata affinché siano salvaguardate le coste toscane, le attività economico-turistiche che ivi operano”.

Nei confronti di questo come degli altri atti la maggioranza ha espresso un ‘no tecnico’.

“Di fronte al no tecnico annunciato dalla maggioranza ai nostri atti noi rispondiamo con un sì politico, un sì popolare, figlio del mandato che abbiamo ricevuto dai tantissimi elettori che in Maremma, come in tutta la Toscana, hanno votato Fratelli d’Italia per rappresentare le istanze dei territori. Tra queste le istanze di chi vive lungo le zone ostiere e di chi vi lavora”, conclude Minucci.