Consulta comunale per la tutela degli animali: aperte le candidature

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che è stato pubblicato l’avviso per la partecipazione alla Consulta comunale per la tutela degli animali, istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 7 novembre scorso.

L’obiettivo è raccogliere le adesioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della protezione degli animali e della prevenzione del randagismo sul territorio comunale.

Possono presentare domanda le realtà in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di funzionamento, tra cui l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore o il deposito dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’Agenzia delle Entrate. La richiesta di partecipazione, completa di tutta la documentazione indicata nell’avviso, deve essere trasmessa via Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it oppure consegnata al protocollo generale dell’Ente entro trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

“Con la Consulta per la tutela degli animali – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore agli affari animali, Erika Vanelli vogliamo creare uno spazio di confronto stabile con le realtà del territorio che si dedicano con impegno alla protezione degli animali. L’amministrazione crede fortemente in questo percorso, convinta che solo attraverso una collaborazione strutturata sia possibile garantire interventi sempre più efficaci”.

Per ulteriori dettagli e per consultare l’avviso completo è possibile visitare la pagina dedicata del Comune di Grosseto: https://www.comune.grosseto.it/amministrazione/unita_organizzativa/ufficio-affari-animali/

