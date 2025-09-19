“Conoscere, amare, proteggere”: ecco l’evento per celebrare Fulco Pratesi

Capalbio (Grosseto). Conoscere, amare, proteggere. Era questo il metodo di Fulco Pratesi e, forse, anche il segreto della sua capacità di comunicare in modo semplice ed efficace la passione per la natura e la gioia di tutelarla.

Capalbio Libri, insieme alla Fondazione Capalbio, con il patrocinio del Comune di Capalbio e la collaborazione del Wwf e di Terre di Sacra, ha deciso di ricordare Fulco Pratesi, il suo insegnamento e la passione e l’impegno che hanno reso possibile la nascita della prima oasi del Wwf in Italia e la diffusione della cultura ambientalista.

L’iniziativa si terrà sabato 20 settembre, alle 17.30, al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Sarà Carlo Alberto Pratesi, docente universitario, uno dei figli di Fulco, a tracciare la figura del primo divulgatore della natura, a ricostruire passione e impegno per la creazione della prima riserva naturale d’Italia. Lo farà con le testimonianze dirette di alcuni dei suoi collaboratori, di amici e dei protagonisti di quella straordinaria intuizione di Fulco che 50 anni fa ha consentito di preservare un’area di importanza internazionale per la varietà di piante, della creazione della prima riserva naturale

Nel corso dell’incontro, per gentile concessione del Wwf, sarà proiettato il documentario “Nel nome del panda” realizzato da Claudia Di Giammatteo per il Wwf Italia alla fine del 2024 ,in cui Fulco Pratesi si racconta. Sono previste le testimonianze di Enrico Alleva, Alessandro Bardi, Fabio Cianchi, Gianfranco Chelini, Carlo Puri Negri.