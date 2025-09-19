Sport, il Pd: “Troppi nodi irrisolti, il Comune snobba l’importanza del settore per la città”

Follonica (Grosseto). “Nelle ultime settimane, social e giornali hanno riportato con frequenza crescente notizie e preoccupazioni sullo sport cittadino”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Pd di Follonica.

“Un settore vitale per Follonica, fatto di società, volontari, dirigenti e famiglie che ogni giorno lavorano per far crescere i giovani e tenere viva la città. Ma, mentre il mondo sportivo si muove e propone, dall’amministrazione comunale e dal presidente nominato di Follonica Sport arrivano soltanto rinvii e silenzi – continua la nota -. La lista dei nodi irrisolti è lunga. I campi di calcio: concessioni ancora incerte e programmazione dei settori giovanili appesa nel vuoto. La pista di via Etruria: la proposta di cambiare pavimentazione ha aperto un fronte di protesta con le società rotellistiche, che rischiano di vedersi tagliate fuori senza alcuna alternativa. L’ipotesi di una nuova pista polivalente nell’area del Palazzetto: ad oggi resta un titolo, senza progetti concreti né tempi chiari”.

“È di questi giorni la notizia della mancata collaborazione con la società di basket Libertas Livorno, che si era dichiarata disponibile a investire sugli impianti follonichesi. Una possibilità di crescita e di visibilità che avrebbe portato risorse e prospettive alla città. Eppure, né dal Comune, né dal presidente di Follonica Sport è arrivata una telefonata, una proposta, un’apertura – sottolinea il Pd –. Risultato: la società ha deciso di rivolgersi altrove”.

“Qui non è solo questione di impianti – commenta Tommaso Bianchi, responsabile sviluppo economico e turismo del Pd di Follonica –. È questione di metodo e di responsabilità. Non si può lasciare che le società navighino a vista, con proroghe temporanee e incertezze continue. Chiediamo che l’amministrazione spieghi perché non sono ancora state definite le nuove concessioni per l’utilizzo e gestione degli impianti e quali garanzie intenda dare alle società per il futuro immediato. Senza regole chiare, diventa impossibile programmare anche la prossima stagione”.

Lo sport a Follonica, oltre al valore sociale ed educativo, rappresenta una risorsa economica di prim’ordine. Gli eventi organizzati tra l’autunno e l’inverno scorsi – in particolare nelle arti marziali e nella danza – hanno portato migliaia di presenze in città, riempiendo alberghi e ristoranti in mesi tradizionalmente di bassa stagione.

“Lo sport è uno strumento concreto per allungare la stagione – sottolinea Lorenzo Lorenzi, della segreteria del Pd di Follonica –. Ogni evento sportivo di livello porta atleti, accompagnatori e famiglie che consumano, dormono, scoprono la città e il comprensorio. È un patrimonio che altre realtà ci invidiano. Se a Follonica prevalgono lentezza e indecisione, significa rinunciare a un settore che potrebbe essere uno dei pilastri dello sviluppo locale. È il momento di scegliere una governance chiara, tempi certi e una programmazione all’altezza”.

“Oggi le società sportive chiedono risposte semplici e immediate: concessioni definite, impianti utilizzabili, prospettive per il futuro. La città non può permettersi di perdere tempo né di lasciare scorrere occasioni – termina il Pd -. Lo sport è pronto a fare la sua parte: chi governa la città deve dimostrare di esserlo altrettanto”.