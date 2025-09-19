Nuove regole per acconciatori ed estetiste: Confartigianato esprime soddisfazione per proposta di legge

Grosseto. Confartigianato Imprese Grosseto accoglie con grande favore il Disegno di Legge presentato in Senato dall’onorevole Renato Ancorotti, che introduce importanti aggiornamenti alla normativa sull’attività di acconciatori ed estetiste, rafforzando la lotta all’abusivismo e garantendo maggiore chiarezza e tutela per i professionisti del settore.

Il provvedimento recepisce molte delle istanze avanzate da Confartigianato a livello nazionale e dalle categorie territoriali, rappresentando un passo decisivo per allineare la disciplina alle nuove esigenze del mercato. Tra le principali novità: regolamentazione dell’affitto di poltrona/cabina, introduzione della figura del responsabile tecnico temporaneo, definizione più chiara dei percorsi formativi, riconoscimento di nuove figure professionali come onicotecnico e truccatore, introduzione della specializzazione in estetica oncologica (Seo) e aggiornamento periodico delle apparecchiature estetiche. Previsto inoltre un inasprimento delle sanzioni contro l’abusivismo e una disciplina più puntuale per le attività svolte fuori dal salone o centro estetico.

“Questa proposta di legge – dichiara Alessandro Pareti, presidente della categoria Acconciatori di Confartigianato Imprese Grosseto – rappresenta una conquista per tutta la nostra categoria. Finalmente si colma un vuoto normativo che da anni chiedevamo di sanare, con regole più chiare e strumenti concreti per contrastare l’abusivismo che danneggia le imprese oneste. È il risultato di un lavoro costante che Confartigianato ha portato avanti a livello nazionale e che oggi si traduce in un provvedimento di grande valore per gli acconciatori.”

“Il disegno di legge dà risposte attese da tempo anche al settore dell’estetica – aggiunge Monica Bicicchi, presidente della categoria Estetica di Confartigianato Imprese Grosseto – riconoscendo nuove figure professionali, rafforzando la formazione e introducendo la specializzazione in estetica oncologica. Sono novità che qualificano ulteriormente il nostro lavoro e garantiscono più sicurezza alle clienti. Confartigianato si è battuta con determinazione per questo risultato e continuerà a seguire l’iter parlamentare per arrivare alla sua approvazione definitiva”.

Confartigianato Imprese Grosseto seguirà con attenzione le prossime fasi della discussione parlamentare, ribadendo la propria disponibilità a contribuire al percorso di approvazione della legge, nell’interesse degli imprenditori e delle imprenditrici del settore benessere