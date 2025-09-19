Sette zaini per i ragazzi bisognosi: donazione del Rotary Club alla Caritas

Massa Marittima (Grosseto). Il 16 settembre il presidente del Rotary Club di Massa Marittima in carica, Patrizia Barbieri, e il presidente uscente del Club Anna Montemaggi, hanno fatto visita all’Istituto Donegani di Massa Marittima per un momento significativo di vicinanza alla comunità: la consegna di sette zaini scolastici alla Caritas, destinati a ragazzi in stato di necessità.

Un gesto semplice ma denso di significato, reso ancora più prezioso dalla scelta condivisa dei due presidenti: devolvere a questo service la somma che tradizionalmente, a titolo personale, viene utilizzata per l’acquisto dei doni simbolici che accompagnano il passaggio della Campana.

Una decisione annunciata congiuntamente già lo scorso 5 luglio, in occasione della cerimonia ufficiale del passaggio del collare e della campana, e che rompe con la consuetudine per abbracciare un’azione concreta di solidarietà e attenzione verso il territorio.

Alla consegna erano presenti anche alcuni soci del Club, che hanno voluto partecipare per sostenere con la loro presenza questo gesto dei due presidenti.

A ricevere la donazione, in rappresentanza della Caritas, erano Suor Mila e Suor Monia, che hanno espresso gratitudine a nome dell’associazione.

L’iniziativa merita di essere sottolineata non solo per il valore pratico del dono, ma soprattutto per il messaggio che trasmette: il Rotary è prima di tutto amicizia e servizio.

Un servizio inteso come cura per la comunità, sensibilità verso i più fragili, attenzione ai bisogni educativi e sociali dei giovani.

Il passaggio di testimone tra i due presidenti si arricchisce così di un significato ulteriore, trasformandosi in esempio di condivisione, responsabilità e impegno concreto.