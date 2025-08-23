Home AttualitàLa Luna: il mega yacht a vela lungo 52 metri arriva nel mare dell’Argentario
La Luna: il mega yacht a vela lungo 52 metri arriva nel mare dell’Argentario

di Redazione
Porto Santo Stefano (Grosseto). “Voglio la luna” ed il mega yacht a vela di più di 53 metri La Luna è arrivato alla fonda davanti Artemare Club venerdì 22 agosto.

Racconta il comandante Daniele Busetto, felice per il sogno nautico avverato, che lo ha documentato di giorno e di notte per l’esclusivo archivio storico dello yachting conservato nella sede dell’associazione nel corso di Porto Santo Stefano, che il mega yacht della Perini Navi è quasi lungo come il più noto, tragicamente affondato lo scorso anno, Bayesian (56 metri) davanti alla costa siciliana e recuperato a giugno scorso, ora a terra a Termini Imerese per le indagini e ispezioni tecniche.

Espressione dell’ingegno di Perini Navi, varato con il nome Liberty, poi Luna e oggi La Luna, lo yacht è stato costruito e consegnato al suo proprietario nel 1997, in seguito è stato sottoposto a un refit nel 2017, ha scafo in acciaio ed è alimentato per una velocità di crociera di 12 nodi e progettato per ospitare comodamente fino a 10 ospiti in 5 suite..

