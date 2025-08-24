Salvano uomo che minaccia di lanciarsi dalle Mura: il plauso del sindacato a Carabinieri e Vigili del Fuoco

Grosseto. “A nome dell’Unione sindacale italiana Carabinieri – Segreteria Toscana, desidero esprimere il più sentito e profondo ringraziamento al Maresciallo Santino Mancuso, Comandante della Stazione Carabinieri di Campagnatico, per aver incarnato, insieme ai suoi preziosi collaboratori, i valori più nobili e autentici che contraddistinguono le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Gabriele Salusti, segretario generale regionale aggiunto dell’Usic Toscana – Unione sindacale italiana Carabinieri

“Ancora una volta, i nostri colleghi hanno dimostrato di essere autentici angeli custodi per i cittadini in difficoltà, rivolgendo particolare attenzione verso coloro che la società spesso dimentica: i cosiddetti ‘ultimi’ e ‘invisibili’, quelle persone fragili che vivono ai margini e che meritano la stessa dignità e protezione di ogni altro essere umano – continua la nota -. Come eloquentemente documentato, il Maresciallo Santino Mancuso ha compiuto un gesto di straordinario coraggio e umanità: è salito personalmente sulle mura del centro storico di Grosseto per fermare e trarre in salvo un uomo senza fissa dimora, di origine slava, una persona evidentemente in grave stato di sofferenza e non nuova ad atti di natura autolesionistica. Un ringraziamento speciale va esteso anche ai Vigili del Fuoco e alla Croce Rossa, che sono intervenuti con professionalità e dedizione, creando quella sinergia operativa fondamentale per portare a termine con successo questo delicato intervento di salvataggio. È proprio questa capacità di fare squadra che rende possibili i miracoli quotidiani della solidarietà”.

“I nostri colleghi rappresentano il cuore pulsante della sicurezza pubblica, operando instancabilmente 24 ore su 24 sull’intero territorio nazionale, con la missione di salvaguardare non solo l’incolumità fisica dei cittadini, ma anche la loro dignità umana e i loro diritti fondamentali. Anche tale episodio ci ricorda che dietro la divisa c’è sempre e prima di tutto l’essere umano, con la sua capacità di empatia, compassione e dedizione verso il prossimo. Il Maresciallo Mancuso e i suoi collaboratori hanno scritto oggi un’altra pagina d’onore nella storia locale dell’Arma, dimostrando che il vero valore di un Carabiniere non si misura solo nell’efficacia operativa, ma anche nella capacità di tendere la mano a chi ne ha più bisogno – termina il comunicato -. Tale gesto di umanità rappresenta l’essenza più pura del servizio pubblico e dell’impegno sociale che ogni giorno i Carabinieri portano avanti con dedizione e sacrificio in ogni angolo del nostro Paese”.