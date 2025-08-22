Home CronacaGiovane minaccia il suicidio: Carabinieri e Vigili del Fuoco lo convincono a desistere dal gesto
Giovane minaccia il suicidio: Carabinieri e Vigili del Fuoco lo convincono a desistere dal gesto

L'episodio è accaduto a Grosseto

Grosseto. Questa mattina, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti in viale Fossombroni a seguito della segnalazione di un giovane che minacciava il suicidio.

Sul posto erano già presenti i Carabinieri, impegnati nelle delicate operazioni di mediazione per convincere il ragazzo a desistere dal gesto estremo, e la Polizia Municipale, che ha provveduto alla regolazione del traffico.

I Vigili del Fuoco hanno fornito supporto tecnico con l’impiego di un’autoscala per garantire assistenza in sicurezza durante l’intervento. Presente anche il funzionario di servizio del Comando di Grosseto.

Dopo una lunga trattativa, il giovane è stato convinto a desistere dal gesto, è stato afferrato in sicurezza, fatto salire sul cestello dell’autoscala dei Vigili del Fuoco ed accompagnato a terra dove ad attenderlo, oltre ai militari dell’Arma, era presente il personale sanitario del 118 per le cure del caso.

