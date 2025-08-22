Home Colline MetallifereLavori di AdF: possibili disagi nella frazione e in alcune zone di campagna
Lavori di AdF: possibili disagi nella frazione e in alcune zone di campagna

L'intervento è in programma martedì 26 agosto

di Redazione
Gavorrano (Grosseto). Martedì 26 agosto AdF sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località la Finoria.

I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 13, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Potassa e zona rurale, Case Conti, Casettino Dani, le Liti e Rocca di Frassinello. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il nuovo canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.

