Lavori di AdF: possibili disagi nella frazione e in alcune zone di campagna

Gavorrano (Grosseto). Martedì 26 agosto AdF sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località la Finoria.
I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 13, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Potassa e zona rurale, Case Conti, Casettino Dani, le Liti e Rocca di Frassinello. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.
Si ricorda il numero verde di AdF 800.356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette.