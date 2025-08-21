“Morbidezze di periferia”: presentazione del libro sull’arte di Carlo Maria Nobile

Capalbio (Grosseto). “Morbidezze di periferia” è il titolo del libro, edito da La vertigine di Prometeo edizioni, redatto da Massimo Innocenti e Silvia Ammavuta, che parla dell’arte iconografica di Carlo Maria Nobile, pittore 39enne prematuramente scomparso. La sua opera sarà presentata venerdì 22 agosto, alle 17.30, di fronte alla Bottega degli artisti, in via Lazzerini 10, a Capalbio.

L’incontro, patrocinato dal Comune di Capalbio, vedrà gli interventi degli autori Silvia Ammavuta, scrittrice, giornalista e cofondatrice della casa editrice “La vertigine di Prometeo”, e Massimo Innocenti, artista, curatore e critico d’arte nonché cofondatore della casa editrice. Accompagneranno l’evento i brani musicali eseguiti dal pianista Cesare Nobile insieme al soprano Cinzia Monari.

“Morbidezze di periferia”.

Nei pochi anni di vita di Carlo Maria Nobile, l’ebbrezza del “tormento” ha dominato l’insostenibile sentiero delle passioni. Carlo Maria è un artista e subisce il fascino dell’evoluzione sentimentale, tanto rapida, quanto vistosa. La partenza è la conoscenza, quanto l’introversa aspirazione di raggiungere il continuo equilibrio tra ragione e sentimento, in un vortice di visibili contraddizioni.

Carlo Maria Nobile nasce a Capalbio, la passione per l’arte lo porta a vivere a Firenze, dove frequenta ambienti artistici e laureandosi alla Libera accademia di belle arti di Firenze con il massimo dei voti. Sono molti gli incontri importanti per Carlo Maria, conosce artisti, critici, letterati e partecipa a importanti eventi e serate dedicate alle arti. Frequenta il Caffè Michelangiolo e altri ambienti letterari e molte gallerie, dove la sua arte è riconosciuta e apprezzata. Da questi incontri nascono continui inviti a partecipare a mostre personali e collettive, in spazi istituzionali, musei e gallerie. Nel 2024 torna a Capalbio per aprire il suo studio che trasforma in galleria dove organizza serate e incontri sull’arte.

Sabato 23 e domenica 24 agosto, inoltre, torna a Capalbio Scalo il Mercatino dell’artigianato e del modernariato, un evento promosso dall’associazione “Il Quadrifoglio” e patrocinato dal Comune di Capalbio. Gli stand, aperti dalle 9 alle 23, si troveranno nel piazzale di via Umbria.