Home Costa d'argento“Concerto di fine estate”: la banda protagonista al Centro studi
Costa d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

“Concerto di fine estate”: la banda protagonista al Centro studi

Il concerto è in programma domenica 24 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Porto Santo Stefano (Grosseto). Appuntamento imperdibile e ormai tradizionale al termine della bella stagione al Centro studi don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano.

Domenica 24 agosto, alle 21.30, la banda musicale “Ivo Baffiigi” conclude il suo fortunato ciclo di esibizioni con il “Concerto di fine estate”.

Una serata di emozioni che solo la musica dal vivo di questi suonatori, diretti dal maestro Alessandro Alocci, sa regalare, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutti coloro che vorranno cogliere questa bella occasione.

La banda proporrà i brani: “Alla grande – Marcia”, un medley anni ’60, “Malafemmena”, “Un bes in bicicletta”, “Aida”, “Old Glory”, “I’m singing in the rain”, “Strike up the band”, The Beatles, “Radio ga ga”, Oh when the saints”.

Tra tutti, spicca la marcia “Old Glory”, scritta dal Maestro Francesco Fanciulli che sarà suonata per ricordare i 110 anni dalla sua scomparsa. Ricorrenza che è stata anche riportata nello stendardo del Palio di quest’anno.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Musica e divertimento: torna “167 in festa sotto...

Semifinale per Dilettando con Avis: in programma quindici...

Tutela giuridica delle zone umide: se ne parla...

“Sinfonie d’estate”: nuovo appuntamento con l’Orchestra sinfonica “Città...

A “caccia” di rifiuti: cacciatori e vicesindaco ripuliscono...

I cortometraggi della Scuola di cinema protagonisti a...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: