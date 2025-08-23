Mensa e trasporto scolastico: ecco le video-guide per aiutare le famiglie nell’iscrizione e nella gestione

Home Colline MetallifereMensa e trasporto scolastico: ecco le video-guide per aiutare le famiglie nell’iscrizione e nella gestione
Colline Metallifere (Grosseto). L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere mette al centro il sostegno concreto alle famiglie e un percorso di miglioramento continuo dei servizi scolastici: procedure più chiare, strumenti digitali intuitivi, informazioni trasparenti.

Per accompagnare i genitori in ogni passaggio, l’Unione ha attivato una serie di video-guide che spiegano in modo semplice come iscriversi ai servizi e come gestire l’area utente.

“Accompagnare le famiglie significa rendere semplici, accessibili e trasparenti i servizi essenziali – dichiara  Giacomo Termine, presidente dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere -. Le nuove video-guide sono un tassello di un lavoro costante di miglioramento: digitalizzazione, chiarezza delle informazioni e assistenza pratica. Vogliamo che iscrizioni, pagamenti e comunicazioni quotidiane diventino operazioni rapide e alla portata di tutti”.

Le iscrizioni

Sono ancora aperte le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto per l’anno scolastico 2025/2026. La domanda si presenta esclusivamente online con Spid o Cie attraverso il portale dell’Unione. La procedura interessa le famiglie che hanno figlie o figli che frequentano le  scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada.

Per rendere il percorso più semplice, le video-guide illustrano passo dopo passo l’iscrizione ai servizi e tutte le funzioni utili dell’area utente: ricarica del borsellino elettronico, comunicazione e consultazione di presenze/assenze in mensa, verifica di addebiti e ricariche, aggiornamento dei dati anagrafici, pagamento della tassa di iscrizione al trasporto (per i Comuni che la prevedono) e consultazione/pagamento delle bollette mensa emesse prima dell’introduzione del borsellino.

Link utili

Portale Unione – Servizi “Pubblica Istruzione e servizi educativi per la prima infanzia”:

Video-guide iscrizioni:

Video-guide area utente:

