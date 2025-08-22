“Crisi internazionali e nuovi scenari geopolitici”: incontro con Giuliano Amato

Castel del Piano (Grosseto). Anche per il 2025 si rinnova l’appuntamento con l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, a Castel del Piano, a conferma del suo legame con il comune amiatino.
Sabato 30 agosto, alle 11 a Palazzo Nerucci, si svolgerà un incontro su un tema di stretta attualità: “Crisi internazionali e nuovi scenari geopolitici. L’Occidente ad un bivio”.
L’evento, organizzato dall’associazione “Ildebrando Imberciadori” Aps, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano vuole favorire la riflessione sui mutamenti in atto nel panorama internazionale dal punto di vista geopolitico e sulle possibili future evoluzioni, con il contributo prezioso dell’ex presidente Amato, che mette a disposizione le sue conoscenze e competenze in un campo di non facile lettura.