Home Amiata“Crisi internazionali e nuovi scenari geopolitici”: incontro con Giuliano Amato
AmiataAttualitàAttualità AmiataAttualità Grosseto

“Crisi internazionali e nuovi scenari geopolitici”: incontro con Giuliano Amato

L'iniziativa è in programma sabato 30 agosto

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views

Castel del Piano (Grosseto). Anche per il 2025 si rinnova l’appuntamento con l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, a Castel del Piano, a conferma del suo legame con il comune amiatino.

Sabato 30 agosto, alle 11 a Palazzo Nerucci, si svolgerà un incontro su un tema di stretta attualità: “Crisi internazionali e nuovi scenari geopolitici. L’Occidente ad un bivio”. 

L’evento, organizzato dall’associazione “Ildebrando Imberciadori” Aps, con il patrocinio del Comune di Castel del Piano vuole favorire la riflessione sui mutamenti in atto nel panorama internazionale dal punto di vista geopolitico e sulle possibili future evoluzioni, con il contributo prezioso dell’ex presidente Amato, che mette a disposizione le sue conoscenze e competenze in un campo di non facile lettura.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Tutela dell’albanella minore: il progetto illustrato in un...

Queen Miri: il mega yacht lungo 92 metri...

Verso le regionali: sull’Amiata al via la raccolta...

Scontro tra un’auto e un monopattino: giovane trasportato...

Incidente nella frazione, i cittadini: “Strade poco sicure,...

Verso le regionali, Amati: “La Regione Toscana snobba...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: