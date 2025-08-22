Musica, sport, sapori tipici, animazione e Palio dei ciuchi: torna il Settembre Roccastradino

Roccastrada (Grosseto). Roccastrada si prepara ad accogliere la 53^ edizione del Settembre Roccastradino, con undici giorni di tradizioni, musica, sport, sapori tipici e animazione, da venerdì 29 agosto a lunedì 8 settembre.

I festeggiamenti paesani animeranno vie e piazze del capoluogo con un cartellone ricco di eventi totalmente gratuiti. Anche quest’anno la manifestazione sarà ecoattenta, con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti.

Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere a cena e nei giorni 30 e 31 agosto, 5, 6, e 7 settembre anche a pranzo. Tante le serate gastronomiche a tema: quella del baccalà, dello strozzaprete roccastradino all’aglione, del maialino al forno, della lumaca, del pesce e del peposo, oltre alla serata delle cena delle “leve”, che sta riscuotendo da un paio di anni un grande successo. Tutti i giorni si potranno gustare tortelli e strozzapreti freschi e le tradizionali penne alla Santa, carne alla griglia, trippa maremmana, fagioli all’uccelletta e le migliori specialità roccastradine. Non mancherà la super fornitissima cantina delle rinomate aziende vitivinicole locali.

Il locale/bar, presso il Parco del Chiusone, sarà aperto tutte le sere e ospiterà tantissimi spettacoli, serate di disco, live music con tanti gruppi musicali. Ma il Settembre Roccastradino prevede anche altri generi di animazione, che nelle altre piazze del centro si svilupperanno con serate da ballo, di live music o di eventi culturali.

Ci saranno inoltre mostre, presentazioni di libri, esibizioni di associazioni sportive locali, le tradizionali Marcia verde e Pedalata ecologica, sessioni di trekking urbano, rappresentazioni teatrali, pomeriggio dedicato ai bambini, Passeggiata in Rosa, musica corale, processione, eventi organizzati dalle contrade paesane e molto ancora.

I festeggiamenti si concluderanno lunedi 8 settembre, ma la giornata più ricca di eventi sarà indubbiamente domenica 7 settembre, nella quale si terrà la sfilata e il tradizionale Palio umoristico dei ciuchi, la sfida tra le otto contrade del paese ed il gran finale sarà garantito da uno pettacolo pirotecnico (fuochi d’artificio).

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.

Per informazioni e il programma è possibile consultare le pagine social Facebook e Instagram della Pro Loco Roccastrada o i seguenti numeri telefonici: 338.7644927, 333.5483454 o 320.4398133.