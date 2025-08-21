Tutela giuridica delle zone umide: se ne parla in una conferenza al Casale della Giannella

Orbetello (Grosseto). Venerdì 22 agosto, alle 18, al Centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, si terrà la conferenza dal titolo “Il diritto delle zone umide, dalla bonifica alla tutela” a cura del dottor Cosimo Andreuccetti, consigliere della Oa Wwf Grosseto, guardia del Wwf e operatore delle Rns e oasi del Wwf della laguna di Orbetello e del lago di Burano.

Si tratta della trentacinquesima conferenza organizzata al Casale della Giannella da luglio 2023, e, come già avvenuto, le conferenze di esperti del settore vengono alternate con quelle di giovani professionisti che condividono le ricerche condotte per le loro tesi di laurea.

Il dottor Andreuccetti affronterà il delicato argomento della tutela giuridica delle zone umide, che sempre più spesso vengono considerate come sversatoio o semplice sfondo per varie attività antropiche, dimenticando che sono fragili ecosistemi da cui dipende la vita di molte specie animali e vegetali e che per questo sono tutelate da norme regionali, nazionali, europee e internazionali.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà alCasale della Giannella, ad Orbetello, lungo la strada provincialele 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

