Semifinale per Dilettando con Avis: in programma quindici esibizioni

Sorano (Grosseto). Semifinale di Dilettando con Avis a Sorano.

Venerdì 22 agosto, alle 21, prende il via la fase conclusiva della stagione 2025 della trasmissione di Toscana Tv e Siena Tv, condotta da Carlo Sestini e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Per la prima volta questa kermesse arriva nella cittadina del tufo grazie all’amministrazione comunale del sindaco Ugo Lotti, con una serata che si preannuncia ricchissima di talento e spettacolo.

A contendersi gli ultimi tre posti per la finalissima di Grosseto del 6 settembre saranno ben 15 esibizioni che hanno ottenuto il premio Simpatia o il terzo posto in ciascuna delle sette tappe estive, a cui sono aggiunte la seconda e la terza che ha ottenuto più consensi nel contest de Il Giunco.net.

Sul palco allestito in piazza Busatti, nel cuore della contea degli Orsini, saliranno 7 esibizioni di canto, una di balli latini, una di danza, una di hip hop, 2 di breakdance, una di ballo country, un ballo di gruppo, una di poesia, una di canto corale e una di violino.

“Sarà una serata unica – è il commento di Carlo Sestini -, resa possibile grazie all’amministrazione del sindaco Lotti che ci ha permesso di organizzarla nel capoluogo con il fondamentale sostegno dell’assessore Barbara Belcari. Un plauso anche alla sezione Avis di Sorano e al suo presidente Claudio Franci che, poco prima dell’inizio della trasmissione, consegnerà alla comunità un apparecchio defibrillatore, e alla Pro loco di Sorano”.

Come ospite è atteso l’attore e comico Davide Denci, già parte dello staff di Dilettando e protagonista di alcune campagne pubblicitarie nazionali.

I primi tre classificati, oltre a ricevere il premio, parteciperanno alla finalissima del 6 settembre di Grosseto.