Torna la cerimonia dei Provisini d’argento: il Comune consegna le onorificenze

Domenica 10 agosto, alle 18.45, in piazza Giosuè Carducci

di Redazione
Santa Fiora (Grosseto). Santa Fiora celebra i cittadini, le associazioni e le aziende che si sono distinte con il loro operato nei diversi settori, contribuendo alla crescita e al benessere della comunità locale.

La cerimonia di consegna dei Provisini d’argento si svolgerà domenica 10 agosto, alle 18.45, in piazza Giosuè Carducci a Santa Fiora (detta piazza del Suffragio).

La data del 10 agosto è stata scelta al fine di consegnare i Provisini in ricordo del privilegio di battere moneta (il “Provisino Aldobrandesco”), concesso il 10 agosto 1164 dall’Imperatore Federico I Barbarossa al Conte di Santa Fiora Ildebrando VII Novello.

Ogni anno, in quello stesso giorno, il Comune di Santa Fiora assegna l’onorificenza cittadina. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Per l’occasione, per ricordare il particolare periodo storico, saranno presenti alla cerimonia anche alcuni figuranti in costumi d’epoca.

