Controlli a tappeto sul lungomare: multati ragazzi con birre e alcolici in contenitori di vetro

Il regolamento di Polizia urbana del Comune di Castiglione della Pescaia, infatti, vieta la vendita da asporto e il consumo di bevande in contenitori di vetro

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Nuovo incontro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla Prefettura di Grosseto con i sindaci dei Comuni costieri, rappresentanti delle associazioni di categoria e operatori turistici, Forze dell’ordine, Vigili del fuoco e Capitaneria di Porto, per fare il punto sugli interventi messi in atto a garanzia della tranquillità e sicurezza di coloro che frequentano il territorio.

A Castiglione della Pescaia durante i controlli dell’ultimo fine settimana, nella zona del lungomare dalla caserma della Capitaneria di Porto fino al Faro, sono scattate le prime sanzioni nei confronti di ragazzi sorpresi con bottiglie di birra e super alcolici in aree in cui è vietato l’utilizzo del vetro.

Il regolamento di Polizia urbana del Comune di Castiglione della Pescaia, infatti, vieta la vendita da asporto e il consumo di bevande in contenitori di vetro sulle arre pubbliche all’interno della Ztl, nell’area pedonale urbana e sulle aree demaniali marittime, proprio per disciplinare e reprimere comportamenti non consoni al decoro urbano, contrastando anche l’abbandono del vetro su suolo pubblico.

«Con la Polizia Municipale stiamo facendo controlli a tappeto – dichiara il sindaco Elena Nappi e sono scattate anche le prime sanzioni nei confronti di chi non rispetta le disposizioni del nostro regolamento di Polizia urbana. Quasi ogni giorno vengono trovate decine e decine di bottiglie di vetro, non gettate nei contenitori, ma lasciate sul muretto o in terra, una situazione non più tollerabile che, oltre a creare degrado, costituisce un vero e proprio pericolo, se venissero rotte accidentalmente, o peggio ancora se fossero usate intenzionalmente come armi. Per la movida castiglionese ci troviamo sicuramente nelle settimane più calde dell’anno per le importanti presenze che il Ferragosto porta sul territorio, per questo motivo teniamo alta l’attenzione sia sulle modalità di erogazione dei servizi da parte delle attività che sui comportamenti degli avventori al di fuori di esse, vogliamo che tutti i nostri frequentatori vivano con la giusta serenità la vacanza al mare».

