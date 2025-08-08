Home GrossetoVerso le regionali, Azione: “Soddisfatti per la conferma di Giani, noi primi sostenitori”
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Verso le regionali, Azione: “Soddisfatti per la conferma di Giani, noi primi sostenitori”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 12 views

Grosseto. “Con il sole alto e lo sguardo lungo, Azione si avvicina alle elezioni regionali con la coerenza di chi ha fatto una scelta chiara fin da subito”.

A dichiararlo, in un comunicato, è la segreteria provinciale del partito.

“A febbraio di quest’anno siamo stati i primi a sostenere Eugenio Giani, come partito e come lista ‘Avanti con Giani’, ben prima che si sciogliessero le riserve all’interno del suo stesso partito e degli altri partecipanti della coalizione di centrosinistra – continua la nota. In un contesto politico in cui le certezze sembrano merce rara, la nostra coerenza è un valore e trova piena rappresentazione nella figura del presidente Giani, espressione di una guida riformista, concreta e inclusiva. Siamo soddisfatti che oggi la sua candidatura venga naturalmente riconfermata: non era affatto scontato, soprattutto in tempi in cui il Partito Democratico è stato caratterizzato acceso dibattito interno. Senza spirito polemico, ma con orgoglio, possiamo dire che Azione ci ha creduto fin dall’inizio, perché vede in Giani la sintesi possibile tra pragmatismo amministrativo e visione riformista”.

“Nelle modalità che riterremo più opportune insieme ai nostri compagni di viaggio socialisti, liberali e repubblicani, rappresenteremo in questa coalizione l’area più pragmatica e riformista del raggruppamento – termina il comunicato -. Siamo pronti a dare il nostro contributo politico e programmatico per costruire una proposta credibile, solida e concreta per i cittadini toscani e per la Maremma”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il senatore Manfredi Potenti in visita a Follonica:...

Antenna 5G, il Comitato incontra il sindaco: “Il...

Aumentano gli screening neonatali offerti gratuitamente 

“Consiglio comunale riconosca lo Stato di Palestina”: opposizioni...

Teatro di Postiglione e musica dell’orchestra Città di...

Nuovo sito per la Asl Toscana sud est:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: