Home FollonicaIl senatore Manfredi Potenti in visita a Follonica: incontro con il sindaco Buoncristiani
FollonicaPoliticaPolitica FollonicaPolitica Grosseto

Il senatore Manfredi Potenti in visita a Follonica: incontro con il sindaco Buoncristiani

Boscaglia promotore del dialogo tra Lega e amministrazione

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 34 views

Follonica (Grosseto). Questa mattina il senatore Manfredi Potenti ha fatto visita alla città di Follonica, dove ha incontrato il sindaco Matteo Boncristiani per un saluto istituzionale. All’incontro ha preso parte anche il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Stefano Boscaglia, promotore del momento di confronto.

“L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il ruolo della Lega come interlocutore politico serio e propositivo nei confronti dell’amministrazione comunale – dichiara Andrea Maule, segretario provinciale della Lega –. Sono state approfondite diverse tematiche legate allo sviluppo turistico della città, con particolare attenzione alle opportunità offerte dai finanziamenti ministeriali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in relazione al turismo e alla politica del mare”.

“Boscaglia, pienamente inserito nella visione e nella progettualità del partito guidato da Matteo Salvini, si sta distinguendo per la capacità di cogliere ogni utile opportunità che possa tradursi in vantaggi concreti per la città di Follonica – termina Maule -, dimostrando visione, competenza e spirito di servizio. Ringraziamo il Senatore Manfredi Potenti per la sua visita, segno inconfutabile dell’attenzione che continua a riservare alla sua regione e al nostro territorio. La sua vicinanza è per noi motivo di orgoglio e stimolo a proseguire con determinazione nel lavoro a favore delle nostre comunità”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Verso le regionali, Azione: “Soddisfatti per la conferma...

“Consiglio comunale riconosca lo Stato di Palestina”: opposizioni...

“L’Italia riconosca la Palestina e dica no alla...

“Follonica sicura”: rinnovato il patto tra Comune e...

Sicurezza, vertice in Prefettura: potenziati i controlli delle...

Tornano i fuochi artificiali in città: tutto pronto...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: